معاينة الأماكن المخصصة لإقامة ورش تدريبية بقرية بهيج ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مبادرة حياة كريمة عبر موقعها الرسمي، إجراء معاينة الأماكن المخصصة لإقامة ورش حياة كريمة التدريبية، التي جرى الاتفاق عليها، بمحافظة الإسكندرية، قرية بهيج، وذلك عقب زيارة السيدات لمركز التدريب المهني وهي الخياطة، التطريز، التريكو، الجلود، السجاد، الكليم، والخرز، وتم تقسيم الأماكن بما يتناسب مع الورش، وتحديد التجهيزات اللازمة، وجار التجهيز لبدء التشغيل الفعلي.

وأوضحت المبادرة في البيان الصادر عنها، أنه جرى اللقاء، مع عدد من سيدات وفتيات القرية، الراغبات في التدريب والرد على تساؤلاتهن، وأظهرن استعدادا كبيرا لبدء تشغيل ورش حياة كريمة للتدريب والإنتاج، بعد أن جرى إشراكهن في اختيارها.

وحضر المعاينة، الدكتورة أسماء مهدي، شيماء سمير، الدكتورة هبة صالح، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة، وممثلي مركز التدريب المهني vtec، سهير نصر الدين، مدير حاضنة الأعمال والحرف اليدوية، يوسف رشدي، مدير التدريب مركز شباب بهيج.

20 سيدة وفتاة في زيارة إلى مركز التدريب المهني Vtech

وكانت المبادرة أعلنت في وقت سابق، أن 20 سيدة وفتاة في أعمار مختلفة، من قرية بهيج في محافظة الاسكندرية، زرن مركز التدريب المهني Vtech، من أجل التعريف بورش التدريب على الحرف اليدوية.

وشرح ممثلو مركز التدريب، خلال الزيارة للسيدات، أنواع الورش والمنتجات التي يجري التدريب وإنتاجها، ومن خلال إشراك السيدات، والوقوف على رغباتهن، كما جرى تحديد ورش حياة كريمة التي سيجري إعدادها لهن، في مركز شباب بهيج بناء على رغباتهن، والورش كالتالي: السجاد وكليم، الجلود والخرز، الكروشيه والتريكو، خياطة وتطريز.

تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في مدن ومراكز المحافظة

وفي سياق آخر، واصل أعضاء وشباب مؤسسة حياة كريمة في المنوفية، المشاركة في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في مدن ومراكز المحافظة، حيث تخطى عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في مراكز الشباب 25 ألف مواطن حتى الآن، فيما تستمر حملات دعوات المواطنين لتحقيق معدل أكبر لتلقي اللقاح في المراكز الـ9 التي تنظمها محافظة المنوفية ومديرية الصحة، وتشارك في تنظيمها مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.