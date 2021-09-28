«حياة كريمة» تشارك في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بالمنوفية (صور)

يواصل أعضاء وشباب مؤسسة «حياة كريمة» في المنوفية، المشاركة في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في مدن ومراكز المحافظة، حيث تخطى عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في مراكز الشباب 25 ألف مواطن حتى الآن، فيما تستمر حملات دعوات المواطنين لتحقيق معدل أكبر لتلقي اللقاح في المراكز الـ9 التي تنظمها محافظة المنوفية ومديرية الصحة، وتشارك في تنظيمها مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

دور «حياة كريمي» المجتمعي

وتعد مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا، جزء من الدور المجتمعي للمؤسسة في المحافظة، ضمن محور بناء الإنسان المصري.

الحصول على لقاح كورونا شرط أساسي للكشف الطبي

وواصلت جامعة المنوفية، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة، بعد تحديد موعد ومكان الكشف للطلاب، إثر حصولهم على بطاقات الترشيح وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأعلنت جامعة المنوفية، في بيان لها، أنّ الحصول على لقاح كورونا شرط أساسي لإجراء الكشف الطبي؛ حفاظا على حياة الطلاب، لافتًا إلى أنّ الطلاب الذين حصلوا على اللقاح خارج الجامعة عليهم إحضار ما يفيد ذلك عند توقيع الكشف الطبي، وطالبت الطلاب الذين لم يسجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، بالإسراع في التسجيل واختيار مكان التطعيم داخل الحرم الجامعي.

وتواصل جامعة المنوفية تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، حيث تلقى التطعيم حتى الآن ما يزيد على 35 ألف طالب وعضو هيئة تدريس، وتعمل الجامعة على تطعيم جميع أعضائها بلقاح كورونا، إذ أصبح شرطا أساسيا في العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.