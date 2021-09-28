نيفين جامع: توفير فرص عمل لائقة من خلال مشروع حياة كريمة

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وزيرة التجارة والصناعة، أن مشروع حياة كريمة يعمل على 3 محاور، أولها محور البنية التحتية، ويشمل ذلك محطات المياه وتوفير المساكن وتأهيلها، وأعمال رصف الطرق وتوصيل الغاز وغيرها، والمحور الثاني يتمثل في التنمية المجتمعية، وهو ما يخص التعليم والصحة.

فرص عمل في إطار حياة كريمة

وأشارت جامع، في مؤتمر بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن هناك محور ثالث مكمل للمحوريين السابقين، وهو محور التنمية الاقتصادية، « المحور الأول والثاني يوفران حياة كريمة ولكن ينقصهم توفير فرص عمل لائقة وهو ما سيتم توفيره من خلال المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية».

50 مصنعا لتسويق منتجات القرى

وبينت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك الكثير من الصناعات التي تعمل بشكل غير رسمي في مختلف القرى، لأنها لا تختار المكان المناسب، لذا مشروع حياة كريمة يستهدف تخصيص مجمع صناعي ليشمل أكثر من 50 مصنعا صغيرًا، وسوف تكون به ساحات لتكون بمثابة معرضا لتسويق المنتجات التي تتم صناعتها.

الحديث عن معرض الوزارة في اكسبو دبي

وتناولت الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، حول مبادرة حياة كريمة، الحديث عن معرض الوزارة في اكسبو دبي 2020 والمشروعات الصغيرة.

توقعات بـ2.5 مليون زيارة لمعرض الوزارة

وأوضحت الوزيرة أن معرض إكسبو 2020 حدث مهم، يستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية، والترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية، وأشارت إلى توقع الوزارة تحقيق 2.5 مليون زيارة للمعرض.

وأشارت جامع إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة اكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلا عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، مشيرة إلى أن الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلا عن الاستعدادات التي تجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر إقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.