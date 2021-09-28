«هريدي»: علينا الاستفادة من البرازيل لزيادة التدفقات الاستثمارية في مصر

أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية هاميلتون موراو، مشددًا على أهمية هذا اللقاء في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة كافة القضايا التي تخص البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمة والدولية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُقدمه الإعلامي شادي شلش، على شاشة «extra news».

البرازيل من أهم الدول التي تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف «هريدي»، أن زيارة هاميلتون موراو، نائب رئيس البرازيل، للقاهرة، تؤكد مدى العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والبرازيل، ونفس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمار، موضحًا في الوقت ذاته أن البرازيل من أهم الدول التي تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن الممكن أن نستفيد من التجربة البرازيلية من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية في مصر.

الدولة المصرية تعتز بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل

وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق، أن الدولة المصرية تعتز بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وذلك للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات متنوعة، خاصةً في ظل التجربة التنموية البرازيلية، والأهمية الاستراتيجية التي تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر، باعتبارها شريك تجاري هام لها في أمريكا اللاتينية، فمصر تهدف لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

الدبلوماسية المصرية تشهد تطور هائل

وأكد السفير حسين هريدي، أن نائب رئيس البرازيل أشاد بالجهود المصرية المستمرة للحفاظ على الأمن الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، وهذا يعني التطور الهائل التي تشهده الدبلوماسية المصرية.