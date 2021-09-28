كل ما تريد معرفته عن محطة بحر البقر التي افتتحها السيسي (إنفوجراف)

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف يتضمن أهم المعلومات الخاصة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، بمنطقة شرق بورسعيد.

واشار الإنفوجراف إلى أن المحطة تعتبر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم، حيث تبلغ اجمالي تكلفة المحطة 18 مليار جنيه، وطاقتها الانتاجية حوالي 5.6 مليون متر مكعب/ اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً ، كما تنقل المياه إلى اراضي شمال سيناء، حيث ستساهم في استصلاح 476 الف فدان في مناطق: سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد السر، والقوارير، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الافتتاح أهم الإنجازات التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة في مجال استصلاح الأراضي.