«رضا» دون أطراف يصمم الجرافيك ويمارس الرياضة.. يحلم بلقاء الرئيس (صور)

لم يستسلم لإعاقته واستطاع تحقيق نجاحات، تثبت للجميع أن ذوي الهمم قادرون على إعطاء المزيد، فعلى الرغم من ولادته دون أطراف إلا أنه رفع شعار «قادرون على العطاء»، واستطاع تعلم استخدام برامج الفوتوشوب وبرامج الجرافيك من خلال دورات الأون لاين، حتى عمل بعد تعلمه في عدد من الشركات، إلى أن وصل لمنصب مدير التسويق لأحد المصانع.

رضا: والدي ووالدتي لا تربطهما صلة قرابة

رضا شوقي عامر، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قال إنه ولد بدون أطراف وكان له شقيق توأم بدون إعاقة، إلا أنه توفي في طفولته، وأضاف أن والدته ووالده لا تربطهما صلة قرابة، لكن هي إرادة الله أن يولد بدون أطراف.

يعتمد على نفسه في كل شىء ويعمل مديرًا للتسويق في إحدى الشركات

وأكد «رضا» لـ «الوطن»، أنه حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، إلا أن ظروفه الخاصة لم تمكنه من استكمال مرحلة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أنه تعلم دورات الفوتوشوب والجرافيك عن طريق المواقع الأون لاين، لافتًا إلى أنه بعد التعلم عمل فى بعض الشركات حتى وصل الآن ليكون مديرًا للتسويق بشركة معظم العاملين بها من ذوي الهمم والمرأة المعيلة، منوهًا بأنه يجيد الكتابة على برامج الكمبيوتر والهاتف المحمول.

وأوضح أنه يقضي احتياجاته بنفسه دون الحاجة لأحد الأشخاص، مشيرا إلى أن والدته تساعده في بعض الأشياء، قائلًا «أنا الحمد لله بعرف استخدم الكمبيوتر والمحمول وبستخدم عصاية في إضاءة المصابيح وتناول الطعام والشرب بمفردي».

رضا يتحدى إعاقته بممارسة الرياضة

وتابع الشاب، حديثه قائلًا «أنا كمان بروح الجيم وبلعب رياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم، وحاليًا بمارس رياضة رفع الوزن بـ 10 كيلو»، مشيرًا إلى أنه تبنى إنشاء فريق رياضي من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، تحت شعار مبادرة «قادرون على العطاء».

«رضا» يحلم بلقاء الرئيس السيسي

وطالب «رضا» بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستماع إليه وتبني أفكاره في تنمية مهارات ومواهب ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة قادرة على صنع المستحيل وقدرتهم على العطاء بلا حدود.