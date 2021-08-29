أطراف صناعية وسماعات أذن من «الأورمان» لذوي الهمم بكفر الشيخ

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية «الأورمان»، أنه تم توزيع عدد 10 سماعات أذن، و17 طرفاً صناعياً لذوي القدرات الخاصة من أبناء محافظه كفر الشيخ، مقدمة من الجمعية، لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد «شعبان»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد ذي الإعاقة من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً قادراً في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية، دون أن يكون عبئاً على الآخرين.

وأشار مدير جمعية الاورمان إلى أن الجمعية تُعد واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر، وتهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة، دون أي تمييز، وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي، وكراتين رمضان، وتوزيع بطانية الشتاء، فضلاً عن المشاركة في يوم اليتيم.

كما تشارك الجمعية في تنفيذ مشروعات تنموية لغير القادرين من الأرامل ومعدومي الدخل، مثل الأكشاك ورؤوس الماشية، وتقديم القروض وسداد ديون الغارمين، وفي المجال الطبي المساهمة في عمليات القلب والعيون وتسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات أذن، بالإضافة إلى توزيع شهادات «أمان» على الأرامل والمطلقات والمهجورات.

وفي وقت سابق، انتهت الجمعية من توزيع 61 ألف و836 رأس ماشية على الأسر غير القادرة، في إطار المشروع الإنساني الرائد لإغاثة القرى الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر، وضمن ما تقوم به الجمعية من دعم الأسر الفقيرة في القرى الأكثر احتياجاً، والعمل على تزويد هذه الأسر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل نقل هذه الأسر من شرائح العوز والاحتياج إلى شرائح الاكتفاء والإنتاج.