مدبولي يشهد توقيع بروتوكول مساندة صندوق «عطاء» لدعم متحدي الإعاقة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص مُتحدِّى الإعاقة «عطاء».

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب التوقيع، أوضح وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية مُتحدِّي الإعاقة، وانطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع، وإيماناً منها بحقوق مُتحدِّي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تُعد إضافة حقيقية للمجتمع.

تحويل 50 مليون جنيه من موارد الأوقاف الذاتية لمساندة صندوق الاستثمار الخيري

وأشار إلى أنَّه، بموجب البروتوكول، تحول وزارة الاوقاف 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية، وذلك لمساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم مُتحدِّي الإعاقة «عطاء».

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ البروتوكول، الذي تمّ توقيعه اليوم، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة للأشخاص مُتحدِّي الإعاقة، مشيرة إلى أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى التصرف في المبلغ الذي تضمنه البروتوكول مع وزارة الأوقاف وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

عوائد الصندوق توجه لصالح الأعمال التنموية

كما أشارت وزيرة التضامن، إلى أن صندوق «عطاء» يعد أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ويستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، ويأتي تأسيسه في إطار جهود الدولة في تمكّين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنَّ عوائد الصندوق توجه لصالح الأعمال التنموية؛ بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشارت وزيرة التضامن، إلى أن الصندوق يستهدف عدة مجالات وهي التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الإعاقة، وغيرها.