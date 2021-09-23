«الشباب والرياضة»: 60 مشاركا في التصفيات النهائية لمسابقة «ابتكار حلول ذكية»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، اليوم الخميس، التصفيات النهائية من النسخة الأولى، لمسابقة ابتكار حلول مجتمعية ذكية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 14 فريقا بواقع 60 مشاركا، ممن اجتازوا التصفيات التمهيدية التي شارك فيها 1900 مشارك، من أعضاء برلمان طلائع مصر، وطلاب المدارس العامة والأزهرية والكاثوليكية، للمرحلة العمرية من 10 لـ18 عامًا، من كافة محافظات الجمهورية، عبر الإستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

التصفيات النهائية من 23 إلى 25 سبتمبر بالمركز الأولمبي بالمعادي

وتقام التصفيات في الفترة من 23 لـ25 من سبتمبر بالمركز الأولمبي بالمعادي، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالشراكة مع الجهة التنفيذية للتصفيات شركة «إنجينيس مصر».

ونقل القائمون على إجراءات تنفيذ الجانب الفني للمسابقة، تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمامه وأمنياته بنجاح المسابقة وبلوغ أهدافها التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتشجيع طاقات النشء على الإبداع وإعداد أجيال واعدة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تحسين كفاءتهم، وصقل قدراتهم وتمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح حقيقية، واحتضان الأفكار التي تقود إلى بناء مدن ذكية، ما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

الفكرة تتطلب إحدى القضايا المطروحة لتوعية الجيل الحالي بأهميتها

وتطرق القائمون إلى تنفيذ عملية التحكيم، حيث تتطلب دور كل فريق بعرض فكرته وتقديم حلوله بموضوعات إحدى القضايا المطروحة لتوعية الجيل الحالي بأهميتها وتأثيرها على المجتمع، من خلال تصميم وبرمجة تطبيقات الهاتف المختلفة من جانب تقني، مثل تصميم الواجهات للموبايل أبليكيشن وسرعة استجابة المواقع المنفذة.

ويستخدم المشاركون خلال عرضهم لموضوعات تكافؤ الفرص «دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة» و«القضايا المتعلقة بالفتاة والمرأة»؛ الأدوات الذكية التي تساعدهم علي عرض حلولهم الذكية لقضية من القضايا المطروحة وهي «تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم تطبيقات الهواتف، تصميم الألعاب، إدارة وسائل التواصل الاجتماعي».

وتجدر الإشارة إلي أن المسابقة، تهدف لبناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر، كتجربة تعلم حقيقية، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، من خلال تجربة تنسيق محتوى التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة عمليا للمجالات الأربعة «العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات»، ابتكار تطبيقات جديدة من شأنها المساهمة في مخاطبة العديد من القضايا وإيجاد حلول مبتكرة لها.