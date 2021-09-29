5 أفلام جمعت بين الصديقين أحمد رمزي ورشدي أباظة: أشهرها «تمر حنة»

«ظاظا فظاظة وجرجير طازة.. ورد بيضحك برة الفازة.. عاملين زي نجوم السيما أحمد رمزي ورشدي أباظة»، لم يكن تتر أغنية مسلسل الأطفال الشهير «ظاظا وجرجير» مجرد صدفة، بل كان يشير إلى علاقة صداقة قوية جمعت بين دنجوان الشاشة العربية الفنان رشدي أباظة، والوسيم أحمد رمزي، حيث وصفه رمزي في لقاء تليفزيوني قديم أنه أعز أصدقائه، الذي يعتمد عليه في أي شيء، كما أن تعامل أباظة ببساطة وبطبيعته كانت سببًا في التقارب بينهما.

ولم تقتصر الصداقة بينهما عند هذا الحد، إنما شارك الثنائي في أكثر من عمل فني وحققا نجاحًا كبيرًا سويًا، وكان من أبرز تلك الأعمال: فيلم «تمر حنة»، وفيلم «الباحثة عن الحب»، وفي السطور التالية سنلقي الضوء على 5 أفلام جمعت الثنائي معًا:

تمر حنة

شارك الثنائي أحمد رمزي ورشدي أباظة في فيلم «تمر حنة» الذي عُرض عام 1959، ويحكي الفيلم قصة فتاة غجرية ترقص في الموالد الشعبية تُدعى «تمر حنة» والتي جسدتها الفنانة نعيمة عاكف، وارتبط قدرها بشاب يعمل معها في الموالد يُدعى حسن «رشدي أباظة»، ولكن أحبها شاب غني والده عمدة ثري يدعى أحمد «أحمد رمزي»، من تأليف جليل البنداري، وإخراج حسين فوزي.

الباحثة عن الحب

يحكي الفيلم الذي عُرض عام 1964عن قصة فتاة «نادية لطفي» تبحث عن الحب، يرفض أهلها تزويجها من الشاب الذي تحبه «أحمد رمزي»، وبعد طلاقها من زوجها «محمد سلطان»، تتعرف على «رشدي أباظة» الذي يحاول استمالتها والزواج منها، الفيلم من تأليف عزت الخطيب، وإخراج أحمد ضياء الدين.

الشياطين الثلاثة

بعد خروجهم من السجن، يحاول كل من رشدي أباظة وأحمد رمزي وحسن يوسف التوبة عن حياة الجريمة، فيشكلون فريقًا للعمل معًا في مجال الصيد وتجارة الأسماك، عُرض الفيلم عام 1964، من تأليف بهجت قمر، وإخراج حسام الدين مصطفى.

العقلاء الثلاثة

تدور أحداث الفيلم الذي عُرض عام 1965 حول أمين «رشدي أباظة» التاجر الذي يرى العديد من الكوابيس في منامه حول شاب يقبل نحوه ليقتله؛ ليتفاجأ بعد ذلك أن ذلك الشاب «أحمد رمزي» يحب ابنته سامية «سميرة أحمد»، وجاء لطلب وظيفة لدى أمين، الذي يرفضه، الفيلم تأليف محمد أبو يوسف، وإخراج محمود فريد.

شقاوة رجالة

كما شارك الثنائي في فيلم «شقاوة رجالة» عام 1966 بجوار الفنانة سعاد حسني التي جسدت دور فتاة تٌدعى فريدة، والتي أحبها شاب غني لكنه لا يعلم بفقرها، وعندما يعلم حقيقتها يصر على إتمام زواجه بها، الفيلم تأليف بهجت قمر وإخراج حسام الدين مصطفى.