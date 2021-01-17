في ذكرى فاتن حمامة.. لم تنجح في السينما العالمية مثل عمر الشريف

اليوم يمر 6 سنوات على رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي غادرت دنيانا في 17 يناير عام 2015 بعد رحلة عطاء فني كبير تجاوز الـ 100 عمل وحصدت من خلالها العديد من التكريمات والجوائز.

من أشهر قصص الحب والزواج في حياة فاتن حمامة، تتجسد في زواجها من الفنان عمر الشريف الذي وصل للعالمية قبل بداية الستينيات من القرن الماضي، ومع انشغال «الشريف» بالخارج واهتمام «فاتن» بفنها في الداخل وقع الانفصال العائلي والفني بين الاثنين، تاركين وراءهما طفلًا وحيدًا اسمه طارق، وعددا من الأفلام التي جمعتهما سويًا.

شاركت في فيلم فرنسي مغربي ولم ينجح بالخارج ووقفت ضد عرضه في مصر

هل تخلت فاتن حمامة، عن عمر الشريف أو العكس ببساطة دون محاولات؟، الإجابة كشفها الفنان سمير صبري من خلال مذكراته التي تحمل اسم «حكايات العمر كله» والتي قال فيها «حاولت فاتن حمامة مجاراة عمر الشريف في الانتشار العالمي، وطلبت من المخرج يوسف شاهين الذي تعاونت معه في عدد من الأعمال السينمائية أن تدخل فيلما عالميا، وبالفعل أخرج لها «شاهين» فيلمًا فرنسيًا مغربيًا اسمه «رمال من ذهب» وتم تصويره بين عدد من الدول منها المغرب وإسبانيا وفرنسا، وشاركها البطولة ممثل فرنسي ناشئ paul berg والمطرب المغربي عبدالوهاب الدوكالي، والفنان السوري دريد لحام».

وقدمت فيلمًا إنجليزيًا اسمه cairo ولم يُكتب له النجاح أيضًا

واستطرد سمير صبري «ورغم وجود كل هؤلاء ووجود فاتن حمامة، لم ينجح الفيلم نهائيًا عند عرضه في الخارج، وطلبت فاتن من يوسف شاهين عدم عرض الفيلم في مصر وقد كان ولم يعرض الفيلم جماهيريًا في مصر إلى الآن».

عمر الشريف: كان ممكن أن تصل «فاتن» للعالمية لكن «مش بتحب السفر»

وتابع: وقدمت فاتن حمامة فيلمًا إنجليزيًا اسمه cairo مع النجم جورج ساندز، وفشل الفيلم هنا وفي الخارج، ليحصل بعدها الانفصال عن عمر الشريف.

«فاتن حمامة كان ممكن تكون فنانة عالمية»، من العبارات التي أكد عليها الفنان عمر الشريف خلال لقاء إذاعي نادر مع آمال العمدة، وتأكيده أن «فاتن» من أكبر المواهب الفنية التي عرفها في حياته «كان لازم تسافر بره وتقعد كتير، كان ممكن تكون فنانة عالمية، لكن مصر بتوحشها».