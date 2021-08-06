هاني رمزي يقبل أحمد فتحي على الهواء.. ومنى الشاذلي: وكورونا يا جدعان؟

أصر الفنان هاني رمزي، على تقبيل الفنان أحمد فتحي، زميله في مسرحية «أبوالعربي في ميشن إيمبوسيبل»، بعد أن أشاد الأخير بأخلاق «رمزي» في التعامل مع الموهوبين الشباب.

وقال «فتحي»، لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنه قبل العمل في هذه المسرحية لسببين، أولهما أن المخرج تامر كرم صديقه، ولديه حمل أن يمتلك مشروعًا مسرحيًا، وهذا حدث في مسرحية «أبو العربي».

وتابع أنه يمتلك في تاريخه 38 عملًا سينمائيًا، ولكن أول عمل انضم له هو فيلم «الرجل الغامض بسلامته»، وحينها كان شخصًا مجهولًا لا يعرفه أحد، وهذا الفيلم كان بطولة هاني رمزي الذي أصر على إسناد هذا الدور له، موضحًا: «هو ليه دين في رقبتي، وأنا كنت مجهول، وأول ما شافني اقتنع بيا وأصر إني هعمل المشهد الوحيد ده، وأنا ببدأ تاريخي الفني بالمشهد ده»، مشددًا على أن الجمهور كانت يعرفه في الشارع بعد ظهوره في هذا المشهد.

من جانبه علق الفنان هاني رمزي قائلا: «يا خبر أبيض، أنا هبوسك»، وأصر على تقبيله ما دفع الإعلامية منى الشاذلي للقول: «طب وكورونا يا جدعان!»، ليرد المخرج تامر كرم: «هما الاتنين متطعمين».

وأضاف «فتحي»: «أنا مقابلتش في أدبه ولا أخلاقه وهو أصيل وابن ناس، وإحنا كجمهور من حقنا نشوفه مرة تاني على المسرح، وعملت مسرحيات كتير، والمسرحية دي أحلى ناس وأحلى كواليس شوفتها في حياتي».

وحل صناع مسرحية «أبوالعربي في ميشين امبوسيبل»، ضيوف على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، حيث تحدثوا عن تفاصيل العمل معًا، وكواليس المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية «أبو العربي في ميشين امبوسيبل» حول شخصية أبو العربي الشهيرة التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.