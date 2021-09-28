استراتيجية تطوير منطقة عسير السعودية بتمويل 50 مليار ريال

تحت شعار «قمم وشيم» أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استراتيجية لتطوير منطقة عسير، بما يخدم تحقيق نهضة تنموية شاملة في السعودية وغير مسبوقة للمنطقة.

50 مليار تمويل إستراتيجية تطوير منطقة عسير السعودية

وكان ولي العهد السعودي، قرر إطلاق استراتيجية لتطوير منطقة عسير السعودية، التي حملت شعار «قمم وشمم» بتكلفة 50 مليار ريال، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وأفادت الوكالة، بأنّ ذلك سيجري من خلال استثمارات متنوعة، من أجل تمويل المشروعات الحيوية، بالإضافة إلى تطوير مناطق الجذب السياحي على قمم منطقة عسير الشامخة، وذلك لتصبح عسير السعودية وجهة عالمية طوال العام، مستندة في ذلك، إلى نقاط القوة التي تمتع بها المنطقة من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

تحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، أنّ الهدف من إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير، هو تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، لتتمكن بحلول عام 2030 من استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، على أن يجري ذلك من خلال استغلال المقومات السياحية في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

التطوير سيسهم في صناعة حراك اقتصادي فعال بالمملكة

وأكد محمد بن سلمان أنّ استراتيجية عسير ستجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أنّ تلك الاستراتيجية ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال عبر تفعيل منظومة متكاملة والتي بدورها ستسهل الإجراءات وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير، كما سيعمل التطوير على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطن.