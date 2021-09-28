بعد إعادة فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد استيفاء بعض الشروط، ومنها ضرورة حصول راغبي السفر على لقاح كورونا المعتمد، أو التسجيل للحصول على اللقاح عبر وزارة الصحة السعودية، مما جعل كثيرين يبحثون خلال الساعات الأخيرة عن رابط وزارة الصحة السعودية لتسجيل لقاح كورونا 2021.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة، التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الدولية والخاصة بلقاحات كورونا، نستعرض رابط وزارة الصحة السعودية لتسجيل لقاح كورونا، والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة بالمملكة، فضلا عن اللقاحات المعتمدة، في السطور التالية.

رابط وزارة الصحة السعودية لتسجيل لقاح كورونا

ويمكن للراغبين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا في السعودية، من خلال الدخول على رابط وزارة الصحة السعودية لتسجيل لقاح كورونا من هنـا.

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فإن المملكة اعتمدت 6 لقاحات لدخول أراضيها وهي كالآتي:

- لقاح فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

- لقاح موديرنا (Moderna)

- لقاح أكسفورد أسترازينيكا (Oxford-Astrazeneca)

- لقاح جانسن (Janssen)

- لقاح سينوفارم (Sinopharm)

- لقاح ساينوفاك (Sinovac).

شروط التسجيل على وزارة الصحة السعودية للحصول على اللقاح

وحتى يتمكن القادمون للملكة من التسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية للحصول على اللقاح، يجب توافر بعض الشروط، وهي كالآتي:

- امتلاك المتقدم هوية وطنية، أو هوية مقيم حتى يتم قبول الطلب.

- يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المدخلة إلى موقع الوزارة، في حالة ثبوت خطأ يعتبر الطلب لاغي.

- إرسال شهادة الحصول على اللقاح بصيغة «بي دي إف» وألا يتجاوز حجمها 1 ميجا بايت، والتأكد من مطابقة الشهادة للبيانات، وأن تكون صادرة باللغات الآتية، العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تكون الشهادة تتضمن اسم اللقاح وتاريخ الحصول عليه، ورقم التشغيلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية

وخلال التسجيل عبر موقع الوزارة، يجب أن تقوم بتجهيز بعض المستندات الآتية:

- صورة من جواز السفر.

- صورة من شهادة التطعيم.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة.