سبب مقتل عروس قليوب جهود مكثفة لكشف تفاصيل الجريمة

جهود مكثفة تبذلها أجهزة الأمن بالقليوبية لكشف غموض وسبب مقتل عروس قليوب قبل فرحها بأيام، حيث كان من المقرر زفافها الخميس المقبل، بينما وقع الحادث الذي راحت ضحيته أمس أثناء الحنة الخاصة بها مع صديقتها، ليفاجأ الجميع بها جثة هامدة بجوار منزل والدها، بعد أن تم استدراجها بمكالمة تليفونية لخارج المنزل وتغيبها نصف ساعة، وبالبحث عنها وجدوها ملقاة بكامل ملابسها مصابة بعدة طعنات وجرح ذبحي في الرقبة خلف منزل والدها بعزبة عطا الله بمدينة قليوب، لينقلب الفرح لحزن وعويل وترتدي الكفن بدلا من فستان الزفاف، وتدفن اليوم، وسط حالة حزن شديدة سيطرت على أسرتها وانهيارهم بالكامل من هول الصدمة.

فريق بحث جنائي لتحديد سبب قتل عروس قليوب

فريق بحث جنائي من مديرية أمن القليوبية، يحاول فك لغز جريمة قتل عروس قليوب لتحديد سبب قتلها ومرتكب الواقعة، حيث إن المنطقة التي تقطن بها كل ساكنيها من أقاربها وأعمامها، ولاتوجد بينهم أي خلافات أو مشكلات تقود لارتكاب هذه الجريمة في الوقت الذي يتم فيه فحص علاقات المجني عليها ووالدها وأقاربهم، في محاولة للوصول لأي خيوط لكشف تفاصيل الجريمة، خاصة في ظل تردد معلومات أن المجني عليها عثر عليها بدون مصوغاتها الذهبية بعد أن استدرجها الجاني بمكالمة تليفون، فخرجت على أثرها من المنزل خلال الحنة الخاصة بها في منزل والدها، ليعثر عليها جثة هامدة وسط ذهول الجميع.

بث مباشر:

" href=" ">

تشييع جثمان عروس قليوب بالهتافات

في سياق متصل شيع المئات من أهالي عزبة عطا الله بقليوب والقرى المجاورة، جثمان القتيلة وتدعى «عبير ع.»، وسط حالة انهيار تام لأسرتها، حيث ردد المشاركون في الجنازة عبارات «لا إله إلا الله»، بينما اختلطت أصوات نحيب السيدات مع الزغاريد بعد ارتدائها الكفن بدلا من فستان الزفاف التي كان من المقرر أن ترتديه الخميس المقبل.

جرح ذبحي وطعنات في جسد عروس قليوب

في سياق متصل كشفت المناظرة المبدئية لجثمان القتيلة من الطب الشرعي، أنها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي بالرقبة فيما أكدت أسرتها في أقوالهم في التحقيقات أنها خرجت من منزل والدها بعد تلقي اتصال هاتفي، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات.

تفاصيل بلاغ العثور على جثة عروس قليوب

كانت أجهزة أمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي حيث تم نقل الجثة للمستشفى وتبين أنها شابة في العشرينات من عمرها، وكان من المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ اجهزة الأمن.

كلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها، وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.