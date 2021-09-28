التصريح بدفن جثة «عروس قليوب».. ووالدها: اتقتلت يوم حنتها (فيديو)

انتهى الطب الشرعي في محافظة القليوبية، من تشريح جثمان «عبير ع»، 23 عاما، والتي عُرفت بـ «عروس قليوب»، كما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة واستعجال جهود المباحث في كشف الجاني، وذلك بعدما عثر عليها جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد وقطع ذبحي في الرقبة، وذلك بعد خروجها من المنزل فجأة، وتركها صديقاتها اللاتي كن يحتفلن معها بحفل «حنتها»، حيث أن حفل زفافها كان مقررا له الخميس المقبل، لينتهي الحال بالعروس وهي ترتدي الكفن بدلاً من فستان الزفاف، وهو ما أصاب والدها بصدمة أفقدته وعيه.

وتجمع أهالي وعائلة «عروس قليوب» أمام أحد المساجد بقليوب، استعدادا لتشييع جثمان الفقيدة، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار السيدات من أقاربها.

تشريح جثة عروس قليوب في بنها

وفي وقت سابق، جرى نقل جثة عروس قليوب إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث بدأت أعمال تشريحها، فيما تنتظر أسرتها أمام المشرحة في حالة صدمة، لا تجف دموعهم، ولا تتوقف صرخاتهم، حُزناً على العروس التي توفيت قبل زفافها بساعات قليلة.

جالها تليفون وخرجت ثم قُتلت

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة بنها، أن عروس قليوب كانت تحتفل بـ«حنتها» وسط صديقاتها ابتهاجاً بقدوم زفافها الذي كان مقرراً له بعد غدٍ الخميس، وفجأة رن هاتفها المحمول فتحدثت فيه، ثم استأذنت من صديقاتها أنّها ستخرج للخارج قليلاً ثم تعود، وحينما مرت نصف ساعة شعر أفراد أسرتها بالقلق، فخرجوا للبحث عنها ولكنهم تفاحئوا بجثتها ملقاة خلف منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة «مذبوحة» وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

الغموض يحيط بوفاة عروس قليوب

وسيطرت حالة من الغموض على واقعة مقتل عروس قليوب، وتعددت الروايات حول وفاتها، فهناك من يقول إنها خرجت من المنزل بعد تحدثها في الهاتف ثم قتلت وجرى إلقاء جثتها خلف المنزل، حتى عثرت أسرتها عليها، بينما يقول آخرون إنّها سقطت من البلكونة على بعض الأسياخ الحديدية التي دخلت في أحشائها وتسببت في وفاتها، ولكن تبقى الرواية الأقرب هي مقتلها بسبب وجود إصابات بجرح قطعي في الرقبة.

صدمة بعد وفاة عروس قليوب

وسيطرت حالة من الصدمة على أهالي عزبة عطالله التابعة لمركز بنها، بعد مقتل عروس قليوب، خاصة أن أهالي القرية تربطهم صلة قرابة جميعا في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات لمعرفة الجاني.

اتكتب كتابها واتفرشت شقتها

وكانت عروس قليوب، تستعد لزفافها الخميس المُقبل، حيث كُتب كتابها الجمعة الماضية، كما انتهت من فرش شقتها بالكامل، وكانت تحتفل بـ«حنتها»، ولكنها قُتلت في ظروف غامضة، دون معرفة السبب حتى الآن.

تفريغ الكاميرات لمعرفة قاتل عروس قليوب

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض مقتل عروس قليوب، حيث بدأت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات المحيطة والقريبة من موقع مقتل العروس للتوصل إلى الجاني، بالإضافة إلى فحص علاقات أسرة القتيلة، وبيان إذا كانوا على عداوة مع أحد من عدمه.