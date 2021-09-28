«تحيا مصر»: سنوجه قافلة قريبا لمحافظة قنا بعد جنوب سيناء

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنهم نظموا في شهر أغسطس الماضي، بعض الأنشطة الخاصة بتسقيف المنازل، وتوفير المواد الغذائية في منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء، ووجدوا أنهم يحتاجون إلى بعض المستلزمات لمواجهة الشتاء، ووجدوا أيضا أن منطقة الرويسات، تحتاج إلى دعم غذائي، ولذلك وفروا دعمًا لـ2000 أسرة، وأيضًا 2000 مرتبة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل يجري التحضير لها مسبقًا، ولكن لمس الاحتياجات الفعلية للمواطنين أمر توفره القوافل الميدانية.

توزيع مستلزمات لـ2000 أسرة

وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أنهم يوزعون على 2000 أسرة منذ 3 أيام المستلزمات التي يحتاجونها، موضحًا أنهم تلقوا طلبات من محافظة قنا لتوفير ملابس المدارس للأطفال، ولذلك يدرسون عددًأ من الأمور للعمل في محافظة قنا، كما أنهم سيعملون في الفترة المقبلة في منطقة سيدي عبدالرحمن في العلمين، وأيضا في مستشفى أبوالريش للأطفال.

قافلة حماية اجتماعية لجنوب سيناء

كان صندوق تحيا مصر، أعلن اليوم الثلاثاء، إطلاق قافلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أيام، تتضمن توفير 24 طن مواد غذائية جافة، و5 أطنان خضروات، و2000 بطانية، و2000 لحاف، و1000 مرتبة إسفنجية، و1000 سجادة، كما تشمل القافلة توزيع 1000 شنطة مدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لفصل الشتاء والعام الدراسي الجديد.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن هذه الإعانات موجهة لصالح 2000 أسرة تم دراسة حالتها والتأكد من استحقاقها، وذلك بمناطق في سانت كاترين، والطرفة، والشيخ عواد، وأم هرابة، والأسقف، والنصرة والرأس الأصفر، وابوماضي والسدود، وأبو زيتونة، وابوسيلة، والراحة، والشامية، وخرازين، والسنترال، ورصيص، والمنقا، والاسباعية، والنبي صالح، بالإضافة إلى منطقة الرويسات.