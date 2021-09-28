حكاية مقتل مسن على يد صديقه في الشيخ زايد.. «علاقة محرمة» وراء الجريمة

جمعتهما الصداقة قرابة 3 سنوات، لكنها كانت صداقة من نوع خاص، فهي علاقة شاذة، نشأت بين مسن بالمعاش، وصديقه الشاب الأربعيني، وكان الأخير يتردد على صديقه في منزله بالشيخ زايد، حتى قرر إنهاء تلك العلاقة، فوضع خطة لقتل صديقه وسرقة أمواله، وفي خلال آخر لقاء محرم بينهما، أمسك الشاب الأربعيني السكين وطعن صديقه عدة طعنات، أودت بحياته، واستولى على متعلقاته وهي هاتف محمول ومبلغ مالي وساعة وفر هاربًا من مسرح الجريمة، وفقا للتحريات الأولية حول الحادث.

العثور على جثمان مسن الشيخ زايد

بلاغ بالعثور على جثمان مسن بالشيخ زايد داخل شقته، الذي تلقاه قسم شرطة الشيخ زايد، أدى لكشف الجريمة، حيث انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وناظر جثمان القتيل، وتبين وجود آثار لطعنات في صدر المجني عليه، وبفحص مسرح الجريمة تبين أن منافذ الشقة وبابها سليمة، ولا يظهر عليها أي آثار عنف، تشير إلى أن منفذ الجريمة اقتحم الشقة، وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القاتل دخل الشقة من بابها، وأن المجني عليه هو من فتح له الباب وجلسا سويًا أكثر من ساعتين ثم انصرف المتهم.

جيران مسن الشيخ زايد: كان يقيم بمفرده

رواية شهود العيان، وهم جيران المجني عليه، أكدت أن الشاب كان يتردد على شقه المجني عليه بشكل مستمر، فهو يقيم داخلها بمفرده، وأنهما لا يعرفان طبيعة العلاقة بينهما حتى لاحظوا وجود باب الشقة مفتوحًا، وعندما قاموا بالنداء على جارهم لم يجب، وبعدها عثروا عليه جثة هامدة، فأبلغوا الشرطة التي كشفت تفاصيل الواقعة وتبين وجود علاقة شذوذ بينهما، وأن المتهم خطط لقتل صديقه وسرقة متعلقاته، وتمكنت المباحث من رصد المتهم وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.