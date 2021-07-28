مصدر يكشف تفاصيل جديدة في مقتل الطفلة سجدة: اغتصبها مسن وقتلها بمساعدة زوجته وزوجة ابنه

كشف مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات في قضية مقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 أعوام، بقرية «الثمانين»، التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، تفاصيل جديدة في القضية.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى الاعتداء على الطفلة، من قبل جارها العجوز البالغ من العمر 57 عاماً، بمساعدة زوجته وزوجة ابنه، وهو نفس الشخص الذي ادعى أنه عثر على الجثمان أسفل «بير سلم» منزله.

وأشار المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية أبدت شكوكها في أفراد الأسرة التي عثرت على جثة الطفلة أسفل منزلهم منذ اللحظات الأولى، حيث أن الشباب بحثوا عنها منذ تغيبها في المكان الذي عُثر عليها فيه ولم يجدوها، ليفاجئ أهل القرية في اليوم الثاني أن المُسن هو الذي عثر عليها، مدعيًا أنه عثر عليها أثناء البحث، وأن القاتل حاول إلصاق التهمة به لكن كشفت التحريات كذبه، وأُلقي القبض عليه وعلى زوجته وزوجة ابنه لمساعدته في قتل الطفلة.

وأضاف المصدر، أن زوجة ابن المتهم اشتركت معه، وذهبت لإحدى صيدليات القرية لشراء حقن فيتامينات وشاش وقطن في محاولة منها لإنقاذ الطفلة بعدما تعرضت للإغماء بعد اغتصاب العجوز لها، كما تبين أن زوجته شاهدته وهو يمارس الاعتداء على الطفلة.

وكانت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، لكنها اختفت قبل 24 ساعة، وجرى البحث عنها دون فائدة وجرى إبلاغ الشرطة، وفي اليوم الثاني عُثر عليها مقتولة ومسروق قرطها الذهبي.

وألقت قوات الشرطة ومباحث الحامول، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس المباحث وتحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، على مجموعة من الأشخاص من أهل الطفلة والمشتبه بهم وكشفت التحريات قيام الرجل وزوجته وزوجة ابنه بالتسبب في الحادث.

وينتظر أهالي القرية وصول جثمان الطفلة سجدة من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد تشريحه وفقًا لقرار النيابة العامة، ومن المرجح أن يجرى دفنها مساء اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة منعًا للاشتباك بين الأهالي.