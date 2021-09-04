طالبه بالبحث عن عمل.. تفاصيل مقتل مسن على يد نجله في كفر الشيخ

لقى عجوز بكفرالشيخ مصرعه على يد نجله، بعد أن قام بطعنه بسكين أدى لإصابة المسن بقطع في شرايين القدم، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى لإسعافه.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول «برهامي.أ»، 60 عامًا، من قرية بهنسي الفقي مركز سيدي سالم، إلى المستشفى مصابًا بقطع في شرايين القدم.

انتقل رجال المباحث إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال ذوي العجوز أفادوا أن نجله 35 سنة، عامل، ويقيم بنفس القرية، جرحه بسلاح أبيض «سكين» إثر مشادة كلامية حدثت بينهما بمنزلهما الكائن بقرية بهنسي الفقي، وتم تحويل العجوز إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى من آثار جرحه، قبل وصوله المستشفى.

كشفت تحريات المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، عن حدوث خلافات أسرية بين المجني عليه ونجله المتهم، بسبب رفض الأخير البحث عن عمل، ما جعل الأب يقرر عزل نجله من المعيشة مع الأسرة، الأمر الذي زاد من الخلافات بينهما.

ويوم الواقعة حدثت مشادة بين الأب ونجله بسبب إتلاف المتهم لسلك الدش بسلاح أبيض «سكين»، وأثناء المشادة بينهما كان المتهم ممسكًا بسلاح أبيض سكين، وقام بجرح والده في قدمه.

وتمكنت مباحث سيدي سالم من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.