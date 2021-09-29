تفاصيل مقتل تاجري مخدرات في الفيوم بالخطأ: «كانت النومة الأخيرة»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات بالفيوم، رميا بالرصاص، حيث تبين أن القتيلين هاربان، وكانا يتنقلان وسط الزراعات للاختباء عن أعين الأمن، وبحوزتهما كمية من الحشسش والبانجو وبندقية آلية، ومنذ 3 أيام وصلا ليلا إلى قرية تابعة لمركز سنهور القبلية بالفيوم.

قرر القتيلان أخذ قسط من الراحة، فدخلا مزرعة في مكان مهجور، وناما بها، ولكون المزرعة بعيدة عن المناطق المسكونة قررا أن تكون وكرهما لعدة أيام، فكانا ينطلقان منها لتوزيع المخدرات والعودة إليها في الليل، حتى شاهدهما أحد الأشخاص، فأبلغ صاحب المزرعة، بأن هناك شخصين يبيتان في مزرعته.

صاحب المزرعة سحب البندقية من القتيلين أثناء نومهما

توجه المزارع صاحب المزرعة إلى الأرض خوفا من وضع القتيلين أيديهما عليها، وكان برفقته أحد أصدقائه، وتسللا إلى داخل المزرعة دون أن يشعرا بهما حيث كانا نائمين، وشاهد تاجري المخدرات نائمين وبجوارهما بندقية آلية، فقاما بسحبها خوفا من استيقاظ القتيلين وإطلاق النار منها.

أمسك صاحب الأرض بالبندقية، وأيقظ القتيلين، لكنهما حاولا مهاجمته فأطلق الرصاص وهو يعبث بالبندقية فأصابت القتيلين وأودت بحياتهما في الحال، فأخذا البندقية وفرا هاربين بعد إلقاء الجثتين على الطريق.

اكتشاف الواقعة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من تاجر فاكهة ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال توجهه لإحدى المزارع بدائرة المركز عثر على جثتين، الأولى «عامل له معلومات جنائية» بها 3 طلقات نارية، الثانية لشخص مجهول وبها آثار عيار ناري، وبجوارهما عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية «غير مُبلغ بسرقتها»، 2 لفافة من نبات البانجو تزن 100 جرام وقطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفي محمول.

تحديد هوية الجثة الثانية

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية الجثة الثانية وتبين أنها لعامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز.

محاولة للسيطرة تسقط قتيلين

كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعين مقيمان بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما امتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين وأخبره بعض الأهالي بمبيت شخصين غريبين بالأرض فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لاستطلاع الأمر، فشاهدا المجنى عليهما نائمين وبجوارهما بندقية آلية، فقام أحدهما بالاستيلاء عليها خشية استخدامها، وعقب ذلك قام بإيقاظهما وحال محاولة السيطرة عليهما حاولا الاستيلاء على البندقية، ما دفع أحدهما لإطلاق عدة أعيرة نارية منها أودت بحياتهما، وأرشدا عن البندقية.

حبس المتهمين

تم اتخاذ الإجرءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة الواقعة.