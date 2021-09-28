مستشار وزير التموين: أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب سترتفع مرة أخرى، ويتخطى الأرقام التي وصل إليها، موضحًا أن سعر الذهب تراجع هذا الشهر بشكل خفيف نحو 20 جنيه لعياري 21 و24، لافتا إلى أن تراجع سعر الذهب يرجع لعمل الاقتصاديات في أوروبا عقب تطعيم عدد كبير من المواطنين في أوروبا، ما أدى ذلك إلى زيادة الطلب على البترول وارتفاع سعره.

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 6165 جنيه، وعيار 21 وصل إلى 1000 جنيه في بعض الأوقات، والآن وصل إلى 768 جنيه، عيار 18 سعره 662 جنيه.

مستشار «التموين»: «محدش استثمر في الذهب وخسر»

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أنه منذ ستينات القرن الماضي كان سعر جرام الذهب عيار 21 بـ5 قرش ووصل بعدها إلى 1000 جنيه، متابعا: «محدش استثمر في الذهب وخسر»، لافتا إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدة دول حرك البورصة، مما قلل السعر بعد أن كان هناك طلب متزايد الفترة الماضية من أجل الشراء للاستثمار.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدت إلى تراجع سعر الذهب

وتراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتتضم مصر حوالي 270 موقع ذهب موزعة على 4 قطاعات، ويستخرج الذهب بطريقتين الأولى تشمل الحفر وهي الطريقة التقليدية المعروفة للجميع، والطريقة الثانية تجرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تحفر على عمق كبير لاستخراج الذهب.