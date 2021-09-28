3 أسباب وراء أسعار الذهب في نهاية 2021.. ورئيس «الشعبة»: «الكسر» استثمار جيد

قال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطا كليا وجزئيا بالبورصات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار.

وأضاف رئيس الشعبة، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الذهب يعتبر أفضل طريقة لحفظ الأموال، لافتا إلى أن الفترة الحالية التي تشهد انخفاض أسعار الذهب، مناسبة لعمليات الشراء.

وإلى نص الحوار..

*هل الوقت الحالي جيد لشراء الذهب أم للبيع؟

أسعار الذهب في الوقت الحالي تسجل 770 جنيهًا في السوق المصري لعيار 21، وهو سعر منخفض وجيد جدا لمن يرغب في الشراء.

*وما توقعاتك لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

ومن المتوقع أن يزداد سعر الذهب في الربع الأخير من العام، وهو شيء اعتدنا على حدوثه كل عام، بسبب قيام بعض الدول بشراء الذهب مثل الصين وروسيا وانتهاء الحسابات السنوية للشركات والبورصات؛ ما يساهم في حدوث رواج لشراء الذهب، كما أن أحد الأسباب الرئيسية في تحديد أسعار الذهب هي ارتفاع معدل التضخم مثلما حدث في فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

مصنعية الذهب عيار 21 أقل من عيار 18

*لماذا تختلف أسعار مصنعية الذهب من منتج إلى آخر؟

تختلف مصنعية الذهب من نوع إلى آخر، وكذلك من شركة إلى أخرى، وعادة ما تكون الصنعيات الخاصة بالمشغولات الذهبية عيار 21 أقل من من قيمة المصنعية لعيار 18.

*ما هو عيار الذهب الأقل سعرا في قيمة المصنعية؟

الذهب عيار 21 ينتشر بشكل كبير في الأوساط الشعبية والقرى والمحافظات؛ لأنه يستخدم أكثر في صناعة «الغوايش» وغيرها، وعيار 18 يكون الأعلى مصنعية بسبب صعوبة تشكيله، كما أنه يستهدف بشكل أساسي المجتمعات الراقية التي تفضل المشغولات التي ذات طابع مميز، وعيار 24 يستخدم بشكل كبير في السبائك.

*لماذا تختلف أسعار المصنعية من منتج إلى آخر ولا تكون محددة؟

لا يمكن تحديد سعر المصنعية الخاصة بالمنتج، إذ أنها تختلف من نوع إلى آخر، كما انها تعتمد أيضا على كمية الجهد والوقت والماكينات التي استخدمت لتشكيلها، ويقوم كل مصنع أو ورشة بتحديد سعر المصنعية للمنتج، التي تضاف على سعر الجرام بجانب قيمة الربح الخاص بالمحل.

عوامل تحدد أسعار المصنعية

*ما هي العوامل التي تحدد قيمة المصنعية؟

تحدد الحرفية الخاصة بالمشغولات الذهبية والميكنة الخاصة بها قيمة المصنعية الخاصة به، والموديلات أيضا تحدد قيمتها.

*هل ينخفض سعر بيع الذهب الكسر عن السليم؟

يعتبر الذهب مخزون ذي قيمة كبيرة ويستخدمه العديد من الأشخاص كوعاء ادخاري آمن؛ لذلك يتم التعامل مع الذهب الكسر مثلة مثل الذهب العادي، ويتم شراؤه من قبل المحلات بسعر الشراء المحدد من قبل البورصة مثل أسعار العملات، وقيمته لا تختلف عن قيمة المشغولات الأخرى.

*كيف يتم التعامل مع الذهب الكسر بعد شرائه من المواطنين؟

يتم إعادة صهر الذهب المجمع سواء الكسر أو الذي تم شراؤه، وإعادة تشكيله وتشغيله مرة أخرى، إذ أن الذهب لا تقل قيمته مهما كان، والذهب الكسر لا يخسر حيث يُشترى وفقًا لقيمة الذهب في هذا اليوم.

*هل أثرت جائحة كورونا في سوق الذهب المصري؟

ازدادت أسعار الذهب بشكل كبير خلال أزمة كورونا وعمليات الإغلاق التي جرت، إذ مثّل الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين؛ لحفظ أموالهم ومدخراتهم.