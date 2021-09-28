أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى لها «عالميا» في 7 أسابيع

شهدت أسعار الذهب عالميا، تراجع بأكثر من 1% لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع اليوم الثلاثاء، مع تعزيز الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

هبوط الذهب عاليما إلى أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس

وانخفض السعر الفوري للذهب، بنسبة 0.8% إلى 1735.54 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1726.19 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1738.40 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في بنك الاحتياطي الفيدرالي: «تشير المخططات النقطية التي وضعها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق مما كان متوقعًا في السابق، ولا يزال التحرك صعودًا عبر منحنى العائد يؤثر سلبًا على الذهب».. وفق «CNBC».

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب، على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يتبع إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، يضعف بعض جاذبية السلعة غير ذات العوائد.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي، لا يزال بعيدًا عن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل، وهو عنصر رئيسي في متطلبات البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، فيما ارتفع الدولار بشكل أكبر خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من الضغط على أسعار الذهب.

الأسعار تراجعت محليا بقيمة 7 جنيهات

وفي مصر، تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في يوم واحد، مسجلة خسائر نحو 7 جنيهات لعيار 24، خلال نهاية تعاملات اليوم 28 سبتمبر 2021، وذلك بعد أن انخفضت خلال منتصف التعاملات بقيمة 6 جنيهات، ليكون إجمالي انخفاضات اليوم 13 جنيها، وفق محلات الصاغة.

وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطا كليا وجزئيا بالبورصات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار.