الذهب ينخفض للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم بإجمالي 13 جنيها

للمرة الثانية في يوم واحد، انخفضت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات لعيار 24، خلال نهاية تعاملات اليوم 28 سبتمبر 2021، وذلك بعد أن انخفضت خلال منتصف التعاملات بقيمة 6 جنيهات، ليكون إجمالي انخفاضات اليوم 13 جنيها، وفق محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

وسجل عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، نحو 871 جنيها للبيع، مقابل 878 جنيها خلال منتصف التعاملات، وعيار 21 نحو 762 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 653 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,096 جنيه، بدلا من 6,144 جنيهًا، وذلك في محال الصاغة بدون مصنعية.

أسعار الذهب في العالم

وسجلت أسعار الذهب العالمية، تراجعا أيضًا، ولكن بمعدل أقل، ليباع عيار 24 بسعر 876 جنيها، فيما بيع عيار 21 بنحو 767.00 جنيه، وسجل عيار 18 سعر 657.42 جنيه، وبيعت الأوقية بسعر 1,735 دولار.