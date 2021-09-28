وزيرة الصناعة: مبيعات معرض «تراثنا» العام الماضي تجاوزت 80 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أول دورة من معرض تراثنا أقيمت في عام 2019 وكانت ناجحة جدًا، كما كان تجميع أصحاب المشروعات تحديًا كبيرًا أمام الوزارة، والمنتجات تميزت بالجودة والسعر المناسب، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر الافتتاح وكنا سعداء للغاية، وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا وكانت المبيعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه.

شارك في معرض تراثنا العام الماضي 600 عارض

وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على«المحور»، أنه في العام الماضي تم تنظيم معرض تراثنا رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وراعينا تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشارك فيه 600 عارض فقط، لكنهم كانوا يمثلون كل المنتجات اليدوية، بداية من السجاد اليدوي والصدف والخزف والمفروشات والمنتجات النحاسية وغيرها، مؤكدًا أنه على الرغم من جائحة كورونا وأن العدد كان محدودًا فإن المعرض حقق مبيعات تجاوزت 80 مليون جنيه.

معرض تراثنا العام الجاري سيقام على ضعف مساحة 2020

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه في هذا العام سيقام المعرض على ضعف المساحة بضعف عدد المشاركين، وهناك وسيلة للبيع المباشر، وتعاقدات كثيرة تقوم بتشغيل المشاركين لمدة سنة وأكثر، موضحة أن دولة السودان كانت ضيف شرف المعرض في العام الماضي، وفي هذا العام تلقت مصر الكثير من العروض مثل العراق والإمارات والسودان والأردن، وهو ما يعبر عن حرص عربي وأفريقي كبير على المشاركة.