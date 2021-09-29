قبل انتخاب رئيس وزراء اليابان .. شراكة اقتصادية قوية بين «القاهرة وطوكيو»

ساعات قليلة تفصل الشعب الياباني عن الاقتراع من أجل اختيار رئيس وزراء جديد خلفاً لـ«يوشيهيدي سوجا» رئيس الوزراء الياباني الحالي، والذي بات لا يحظى بشعبية في منصبه في خضم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بحسبما أوردته وكالة رويترز، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز ملامح العلاقات المصرية- اليابانية ومجالات التعاون وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.

2014 أول توطيد فعلي للعلاقات المصرية- اليابانية

تقارب ورؤى سياسية مشتركة ميّزت العلاقات المصرية- اليابانية وذلك في ظل العمل بين البلدين لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لتعمل توطيد العلاقات على توفير المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين، ويذكر أنّ العلاقات بين الجانبين المصري والياباني قد شهدت دفعة وقوة كبيرة بعد ثورة الـ30 من يونيو، وذلك عقب قيام الإمبراطور الياباني «أكيهيتو» بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه في الثالث عشر من يونيو عام 2014، وكان الإمبراطور الياباني قد أشاد بدور مصر الكبير والمؤثر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

واستمراراً للعلاقات الثنائية شاركت مصر مطلع أبريل الماضي في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، والتي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ويشار إلى أنّ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتسم بالازدهار، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان في 2017 ما يقارب 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر.

الشركات اليابانية تتطلع للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية

وفي تصريحات سابقة أكد السفير الياباني لدى مصر، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى أنّ مصر تشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، لافتًا إلى أنّ الشركات اليابانية الكبرى حريصة على المشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبحسب بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري حتى نهاية فبراير 2014 فإن إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر قد بلغ نحو 771.5 مليون دولار.