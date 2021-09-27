اليابان تبحث تمديد الطوارئ و4 إصابات بوفد البرازيل في نيويورك.. كورونا عالميا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد في عدة مناطق من العالم، وارتفاع أعداد المصابين، اتخذت بعض الدول ومنها اليابان إجراءات إضافية لمحاولة احتواء المرض.

وقال رئيس الوزراء الياباني «يوشيهيدي سوجا» للصحفيين، إنه سيناقش ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ، أو يمددها مع لجنة خبراء حكومية يوم غد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن المتغير دلتا أشعل موجة خامسة من كوفيد 19 في اليابان، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات لمستويات قياسية الشهر الماضي.

ومن أجل منع اكتظاظ المستشفيات، سعت الحكومة اليابانية قيود الطوارئ التي تغطي حوالي 80 ٪ من السكان، وتضمنت القيود مطالبة المطاعم بالإغلاق مبكرًا والامتناع عن تقديم الكحول، كما يتم حث السكان حاليًا على العمل من المنزل قدر الإمكان ووقف السفر.

الإصابة الرابعة في وفد بولسونارو في نيويورك

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كايكسا إيكونوميكا فيدرال» البرازيلية الحكومية إن «بيدرو جيماريش»، عضو وفد رئيس البرازيل «جايير بولسونارو» لدى الأمم المتحدة ، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ويعد جيماريش الذي صرح إنه تم تطعيمه بالكامل، هو رابع عضو في الوفد الذي كان مع «بولسونارو» في نيويورك خلال خطابه أمام الأمم المتحدة لتظهر نتيجة إيجابية.

وقال جيماريش، إنه لا تظهر عليه أعراض، لكنه معزول منذ الأربعاء الماضي.

وكان كلا من «وزير الصحة مارسيلو كيروجا، وإدواردو نجل بولسونارو، وأحد الدبلوماسيين»، قد ثبت إصابتهم بكوفيد 19، ولا يزال كيروجا، الذي تم تشخيص إصابته بكورونا خلال الزيارة ، في عزل في أحد فنادق نيويورك.

بينما قال الرئيس بولسونارو، يوم أمس إن نتيجة اختبار كورونا الخاص به جاءت سلبية منذ الوصول إلى البرازيل.

والجدير بالذكر أنه تم عزل جميع أعضاء وفد بولسونارو وأجروا اختبارات بسبب الاتصال بوزير الصحة.

الاستراليين يخشون التوجه للمستشفيات خشية الوصم بالعار بسبب كورونا

وأعرب عالم الأوبئة الاسترالي «سانجايا سيناناياكي» عن قلقه إزاء عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين يموتون في منازلهم في أستراليا دون إجراء اختبار لفيروس كورونا.

وتابع إن هناك وفيات متعددة من كوفيد 19 بسبب ظهور أعراض حادة على الأشخاص في المنزل دون اختبارهم وتلقي المساعدة الطبية.

وأضاف: «إذا جاء الناس إلى المستشفى في وقت مبكر، فقد يكون ذلك في الواقع إنقاذ لحياتهم، وإذا كانوا مصابين بفيروس كورونا فلماذا لم يتم عمل اختبارات لهم ، وما الذي يمنعهم من الحصول على علاج».

وأوضح أنه يمكن أن يكون ذلك بسبب الخوف أو أن يوصموا بالعار بسبب إصابتهم.