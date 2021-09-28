كوريا الشمالية تطلق قذيفة باتجاه بحر اليابان

أطقلت بيونج يانج، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، قذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان، ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن هيئة الأركان العامة في سول، إنه لم تتوفر بعد تفاصيل أو معلومات أخرى حول طبيعة القذيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أنه إذا تم التأكد من أن القذيفة صاروخ باليستي، فسيكون الإطلاق الثالث من نوعه في عام 2021، فيما قالت «يونهاب»: يعد هذا الاستفزاز العسكري، السادس من نوعه في هذا العام، وجاء بعد 13 يوما من إطلاقها لصاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، على حد قول الوكالة الكورية الجنوبية.

من جانبها، قالت كوريا الشمالية، لمنظمة الأمم المتحدة، إن اختبار أسلحة حق مشروع لها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح سفير بيونج يانج بالمنظمة، «كيم سونج»، خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه إذا كانت واشنطن تريد إنهاء حرب كوريا، فعليها التخلي عن السياسة العدائية ووقف التدريبات العسكرية ونشر الأسلحة الاستراتيجية.

سفير كوري شمالي: لا يمكن لأحد أن يمنع «بيونج يانج» من حق اختبار الأسلحة

وشدد سونج، على أنه لا يمكن لأحد أن يمنع كوريا الشمالية، من حق الدفاع عن النفس واختبار الأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الجاري، أن «بيونج يانج» اختبرت نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ، يتحرك على السكك الحديدية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوكالة الشمالية في ذلك الوقت، إن التدريبات الصاروخية جرت بهدف التأكد من فاعلية نظام صاروخي متحرك على السكك الحديدية، تم نشره لأول مرة، مشيرة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه على بعد 800 كيلو متر.

أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013

من جانبه، اختبر الجيش الأمريكي، بنجاح صاروخاً قادراً على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بـ5 مرات «حوالي 6200 كيلومتر في الساعة»، فيما تعد هذه أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013.

وقالت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، امس الاثنين، في بيان إن تجربة الطيران الحر للصاروخ الفرط صوتي «هايبر سونيك»جرت الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت وكالة مشاريع الأبحاث، إلى أنه تم إطلاق الصاروخ، الذي صنعته شركة «ريثيون تكنولوجيز»، من طائرة قبل ثوان من تشغيل محركه من طراز «سكرامجيت» الذي صنعته شركة «نورثروب جرومان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فريقا من المفتشين الروس سيتفقد موقعا عسكريا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وقال رئيس المركز «الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي»، سيرجي ريجكوف، إن عملية التفقد ستجرى في إطار وثيقة فيينا لإجراءات تعزيز الثقة والأمن الموقعة في عام 2011.

وتهدف عملية التفقد إلى التأكد من معلومات حول القوات العسكرية وخطط نشر الأنظمة الأساسية من الأسلحة والمعدات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.