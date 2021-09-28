والدة حلا شيحة عن حجاب ابنتها: «والله ما أعرف حاجة عنها»

رفضت نادية زيتون والدة حلا شيحة التعليق على صورة ابنتها الأخيرة وهي ترتدي الحجاب، وأقسمت بأنها لا تعلم عنها شيئا، وذلك بعد الضجة التي أثارتها حلا بنشرها صورة جديدة وهي ترتدي الحجاب.

والدة حلا شيحة: «معرفش حاجة اسألوها هي وأبوها»

واكتفت والدة حلا في تصريحات لـ«الوطن» بقولها: «والله العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت لبست الحجاب ولا لأ، روحوا اسألوها هي وأبوها، تعبت من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي»، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بما يحدث من إيجابيات في البلد وترك ارتداء وخلع الحجاب، قائلة: «المفروض الناس تسيبها من الفنانين لبسوا ولا قلعوا الحجاب، وتهتم بالإيجابيات اللي بتحصل في بلدنا».

حجاب حلا شيحة

وكانت حلا شيحة منذ دقائق قد نشرت صورة بالحجاب، وعلقت عليها كاتبة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي»، وذلك بعد أيام من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي قال في حوار إذاعي له، إنها لم ترتد الحجاب، لكن يبدو أن حلا تقصد الرد على والدها بطريقة غير مباشرة.

خلافات حلا مع والدها

يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تحرج بها حلا والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، فسبق وأحرجته في مشكلتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، حينما قال أحمد شيحة إن ابنته تعرضت لحالة خطف.

وكتبت وقتها على إنستجرام: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة، من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدًا، أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها».

وبعد بكاء والدها في كل القنوات الفضائية، عادت واعتذرت له، عما بدر منها، ولم تتحدث مرة ثانية في الأمر.