حلا شيحة تنشر صورتها بالحجاب بعد حديث والدها مع «نجوم إف إم»

نشرت حلا شيحة صورتها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد حديث والدها، منذ يومين، لإذاعة «نجوم إف إم»، الذي أكد فيه أن ابنته لا ترتدي الحجاب حاليا، وأنها خلعته دون أن يضغط أحد عليها.

ونشرت حلا شيحة صورتها وهي ترتدي الحجاب معلقة عليها: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله»، دون أن تعلن حقيقة خلعها الحجاب سابقا، أو ارتدائه.

وعلق جمهور حلا على صورتها بالحجاب، وبينهم فنانات قمن بدعمها، ومنهن عبير صبري، التي علقت على منشورها قائلة: «ربنا يسعد قلبك»، وأيضا جومانا مراد التي علقت بـ«إيموشن» قلوب.

تصريحات والد حلال شيحة

وكان أحمد شيحة، والد حلا شيحة، أكد منذ يومين، في لقائه على إذاعة «راديو نجوم إف إم» مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامجه «حروف الجر»، أن حلا لا ترتدي الحجاب حاليا، وأنها خلعته دون أن يضغط أحد عليها لأنها قرأت «طنا من الكتب» واقتنعت أن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف أحمد شيحة أن الحجاب فرضته الجماعات الإسلامية في بداية التسعينيات على الأطفال لكي يصدروا، من خلال السفارات، أن الإخوان المسلمين والسلفيين هم الذين يسيطرون على مصر.

خلاف حلا شيحة ووالدها

وكانت حلا شيحة قد دخلت في خلاف مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، منذ عدة أشهر وقت أزمة أغنية بحبك لتامر حسني، ووقتها اعتذرت له كاتبة على «إنستجرام»: «حبيبي والدي الغالي اعز الناس بحبك ومحدش يقدر يوقع بينا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وانت أغلى الناس مع (تمسكي بموقفي) إنت غالي عندنا كلنا».

وكانت حلا شيحة قد ارتدت الحجاب عند زواجها من أحد الشيوخ الأجانب، ووقتها اعتزلت الفن تماما، ثم عادت وخلعته بعد 12 عاما من الاعتزال الفني، بعد انفصالها عن زوجها، الذي أنجبت منه 4 أولاد وذلك في عام 2019.

وقامت حلا شيحة من عام 2019 إلى 2020 بأكثر من عمل فني، منها نسر الصعيد مع محمد رمضان، ومش أنا مع تامر حسني ومسلسل آخر مع يسرا واتهمها الجمهور وقتها بأنها خضعت لعمليات تجميل.

وبعد ذلك غابت حلا عن السباق الرمضاني الماضي، وأعلنت بعدها زواجها للمرة الثالثة من الداعية الإسلامي معز مسعود.