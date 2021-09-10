حلا شيحة ترتدي الحجاب بأحدث ظهور لها مع زوجها.. و«الداعية» يغلق التعليقات

ارتدت الفنانة حلا شيحة الحجاب في أحدث صورة لها برفقة زوجها الداعية والمنتج الفني معز مسعود، وذلك عبر حساب الاخير بموقع «إنستجرام».

معز مسعود يغلق «الكومنتس» خوفا من التعليقات السلبية على زوجته

وأغلق معز خاصية التعليقات على الصورة، حتى لا تأتي تعليقات سلبية أو ساخرة من حلا شيحة، خاصة وأنها خلعت وارتدت الحجاب أكثر من مرة.

كان معز مسعود قد قرر مؤخرا مقاضاة الإعلامي والناقد طارق الشناوي بسبب ما وصفه بـ«تدخلاته في حياته»، كما أوضح الأول وقال في بيان له: «طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي

من جانبه، رد الناقد طارق الشناوي على منشور معز مسعود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: إنه لم يصدر منه شيء يسيء لـ«معز» أو أسرته، وكل ما تطرق له هو حديث والد حلا في أحد اللقاءات التليفزيونية، منتقدًا تداول المشكلات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الناقد الفني: «لو معز يريد أن يرفع دعوى قضائية، من الأولى أن يرفعها على والد زوجته».

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة فيلم «مش أنا» المطروح حاليا في دور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة النجوم: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.