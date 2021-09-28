حبس المتهم بقتل مسن في الشيخ زايد بعد اعترافه بالجريمة: «زهقت منه»

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل مسن في الشيخ زايد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه منذ عدة سنوات لكنها تحولت مؤخرًا إلى علاقة شذوذ، وأنه تخلص من صديقه المسن بهدف الاستيلاء على أمواله، وخطط للجريمة قبل تنفيذها بـ 3 أيام، وفي آخر لقاء بينهما قتل المتهم الأربعيني صديقه (مسن الشيخ زايد) بعدة طعنات وسرق هاتفه ومبلغ مالي.

علاقة محرمة سبب الجريمة

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم بقتل مسن في الشيخ زايد، هرب من مسرح الجريمة عقب تنفيذها، وأنه قضى مع صديقه قرابة ساعتين حتى تمكن من تنفيذ مخطط جريمته وبمواجهمة المتهم بعد القبض عليه قال:« أنا زهقت منه كان عايز يستمر في علاقة الشذوذ، وعندما وجدته مصرًا قتلته وسرقت تليفونه ومبلغ 2000 جنيه، وخرجت من الشقة بهدوء».

اعترافات المتهم بقتل مسن في الشيخ زايد

وتابعت التحقيقات أن المتهم بـ قتل مسن في الشيخ زايد اتصل بصديقه لتحديد موعد الزيارة، وأن المتهم كانت لديه نية القتل وتنفيذ مخطط جريمته التي أعدها قبل أيام من تنفيذها طمعًا في سرقة أموال صديقه، بعد أن رفض المجني عليه التوقف عن علاقة الشذوذ، وبحسب أقوال المتهم في محضر الشرطة:« كنا نعرف بعض من سنين وحصل بينا علاقة شذوذ ولما طلبت منه انهاء هذه العلاقة رفض، وكنت بروح له الشقة يومين في الأسبوع عشان هو عايش لوحده».

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان مسن الشيخ زايد لبيان أسباب وفاته، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية لكي يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمتي القتل العمد المقترن بالسرقة.