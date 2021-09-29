كيفية التطوع للمشاركة في «حياة كريمة» والمجالات المتاحة.. خطوة بخطوة

أتاحت مؤسسة حياة كريمة، باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية، التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري، إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وترحب المبادرة بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.

وتعد مبادرة «حياة كريمة» مشروعا فريدا من نوعه تدعمه القيادة السياسية، يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصول الخدمات، ويمثل نموذجا في التنمية تفخر به مصر أمام الدول، يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، بالتنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارت الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة، بما يضمن سرعة تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد مجالات المبادرة المتاح المشاركة بها، الرابط الخاص بالمبادرة، البيانات المطلوبة للانضمام إليها، وفق ما حددته مؤسسة حياة كريمة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي المبادرة وجهودها على مدار الساعة.

المجالات المتاح المشاركة بها في مبادرة حياة كريمة

ـ المتابعة الميدانية.

ـ التسويق والإعلام.

ـ التوعية المجتمعية.

ـ المجال الهندسي.

ـ التخطيط الاستراتيجي.

ـ التدريب والتأهيل.

ـ الخدمات الطبية والصحية.

ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ تنمية المواهب والإبداع.

ـ الشئون البيئية.

ـ مجال البرمجة والإلكترونيات.

ـ التنمية الثقافية.

ـ الاهتمام بالنشء والطفولة.

ـ سفير حياة كريمة في المحافظات.

ـ محو الأمية.

ـ المشاركة التنظيمية للفعاليات.

ـ الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.

رابط التسجيل للانضمام في العمل التطوعي بمؤسسة حياة كريمة

ويمكن الانضمام للعمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة في الرابط التالي:

https://www.hayakarima.com/api/register

البيانات المطلوبة للانضمام في العمل التطوعي بمؤسسة حياة كريمة

ـ الاسم رباعي، البريد الإلكتروني.

ـ تحميل صورة شخصية، العنوان، ورقم الهاتف الخاص بالمتطوع.

ـ المحافظة التابع لها المتطوع، المنطقة، تاريخ الميلاد.

ـ جهة العمل، ونوعها، الوظيفة التي يشغلها المتطوع.

ـ الجنس، الموقف من التجنيد، الديانة.

- الرقم القومي، الدرجة العلمية، المجال المراد التطوع به.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تحوَّلت إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي، وهي المشروعات التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.