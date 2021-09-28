تعليم الغربية: دعم قرى «حياة كريمة» بـ 14 سيارة تحمل تجهيزات مدارس (صور)

كشف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، تفاصيل مراحل توجيه قافلة مكونة من 14 سيارة نقل إلى إدارة زفتى التعليمية، لنقل تجهيزات مدارس زفتى بنوعياتها العام والفني، وذلك من خلال مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكيل التربية والتعليم بالغربية: نقل تجهيزات لدعم مدارس قرى زفتي

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورعاية وإشراف الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

قافلة التجهيزات تضم أجهزة حاسب آلي وطابعات وآلات ومعدات للتعليم الفني

وأشار «حسن»، أن قافلة التجهيزات تضمنت أجهزة حاسب آلي وطابعات، وآلات معدات للتعليم الفني، وأثاث ودواليب وتخت لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوي، بجانب تجهيزات لحجرات الزائرة الصحية بجميع المدارس، كراسي وتخت لرياض الأطفال، مقاعد وكراسي ومكاتب خشبية لجميع المدارس، أدوات رياضية، ومجسمات وخرائط ومعدات لمعامل العلوم، تجهيزات لحجرات التربية الفنية والموسيقية، تجهيزات لحجرات الاقتصاد المنزلي بمدارس التعليم العام.

وأضاف وكيل التربية والتعليم، إلى أن هناك تجهيزات أخرى، سوف يتم توزيعها على مدارس زفتى استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وضع مدارس زفتى على خطى التطوير استعدادا للعام الدراسي الجديد

كما يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية، ولتجهيز مدارس إدارة زفتى التي دخلت طور الصيانة لتجهيزها بالمعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.