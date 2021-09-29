حلا شيحة «تحرج» والدها أكثر من مرة أمام الجمهور.. آخرها «الحجاب»

بعد أيام قليلة من حديث الفنان أحمد شيحة عن حجاب ابنته حلا شيحة ونفى أنها تحجبت، قائلا إنها قرأت طنا من الكتب عندما تراجعت عن قرار حجابها، وأنها لم تجبر من أحد على خلع الحجاب وأنها عرفت أن الحجاب ليس له علاقة بالله، فيبدو أن حلا شيحة أحبت أن تنفي كلام والدها.

ونشرت «حلا» صورة لها على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بالحجاب، منذ قليل، وقالت إنها بدأت حياة جديدة وبعدها أخذت في نشر صور أخرى مع أبنائها بالحجاب، وبدأ الفنانون يشجعونها على قرارها ومنهم شقيقتها هنا شيحة وأروى جودة ومحمد لطفي وجومانا مراد وعبير صبري وغيرهم من الفنانين.

حلا شيحة تحرج والدها

ولكن الغريب في الأمر أن إحراج حلا شيحة لوالدها ليس بالجديد عليها، وبالتحديد بعد زواجها من زوجها الأخير والثالث في حياتها معز مسعود الذي تغيرت حياة حلا بعد ارتباطها به، وكانت أول مرة تهاجم والدها على ساحات السوشيال ميديا أمام الجميع كانت عند أزمتها مع تامر حسني بسبب فيلم مش أنا.

فخرج والدها وقتها وقال إنه «لا يعرف مكان ابنته ولا يستطيع الوصول لها وأن ابنته تعرضت لحادث خطف»، وناشد الجميع أن يساعدوه في عودة ابنته إليه، لتوجه «حلا» ردا شديد اللهجة على والدها وتقول له: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبداً أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها».

وأكملت حديثها قائلة: «لن أسمح لأحد الكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله أفكاره وآراؤه العلمية والدينية المختلفة الجميلة وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز هو في إيه في بلدنا الأيام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

حلا شيحة تدافع عن زوجها

وأضافت حلا عن والدها: «أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير، معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهم له جمال ما شاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال، كلام لا يليق أبدا، وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم إنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدا وعندي أولاد مثله وأولادنا شبه بعض الحمد لله واستقرينا إحنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض ونخوض في أعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرى لنا إيه، في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب إن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع».