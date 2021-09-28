أول تعليق لـ حلا شيحة بعد نفيها خلع الحجاب: «فرحانة من قلبي الحمد لله»

نشرت حلا شيحة صورها بالحجاب على إنستجرام، وكتبت عليها: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله»، وبعدها عادت للتعليق في ستوري إنستجرام بمشاركة صورة مع أحد أبنائها، وكتبت عليها: «فرحانة من قلبي الحمد لله».

حلا شيحة وقرار ارتداء الحجاب

وجاء القرار بعد خلع حلا شيحة للحجاب بثلاث سنوات، وذلك بعد أشهر من إعلانها زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود الذي احتفل بعقد قرانهما بحضور أهلها، هنا ومايا ورشا شقيقاتها، ووالدتها نادية زيتون ووالدها أحمد شيحة.

خلافات حلا شيحة مع والدها على السوشيال ميديا

لكن الغريب أن بعد أشهر قليلة من الزواج، أعلن والد حلا شيحة أن ابنته تتعرض لمحاولة خطف من زوجها معز مسعود، وذلك ما نفته حلا شيحة، مصممة على رأيها أن زوجها أفضل زوج، وأنه مصدر حماية وحنان لها، كما حذرت والدها وقتها من أن يزج باسمها في أي موضوع.

واعتذرت حلا لوالدها في منشور على إنستجرام، وكتبت به: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس، بحبك، ومحدش حيقدر يفرق بينا أبدًا، أنا متفهمة حبك وخوفك عليا، وأنت أغلى الناس مع (تمسكي بموقفي) أنت غالي عندنا كلنا».

وأغلقت حلا شيحة جميع هواتفها بعد قرار ارتداء الحجاب، الذي عادت إليه مؤخرا، وهذه المرة ليست الأولى لحلا في ارتداء الحجاب، بل ارتدته من قبل أثناء عقد قرانها الأول من طليقها هاني عادل عضو فريق وسط البلد.

وعادت وانتقبت بعدها، عندما تزوجت زوجها الثاني الشيخ الأجنبي الذي أنجب منها 4 أطفال، قبل أن تعود وتخلع الحجاب في عام 2019، وتعود إلى مصر ومعها أبناؤها الأربعة بعد طلاقها، وتعمل مرة أخرى في الفن، وتقدم نحو 4 أعمال فنية بين الدراما والمسرح.