رمضان صبحي لـ حلا شيحة بعد ارتداء الحجاب: الأهم السلام الداخلي فعلا

علق لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، على منشور الفنانة حلا شيحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد ارتدائها الحجاب قائلاً: «الأهم السلام الداخلي فعلا».

وكانت نشرت حلا شيحة صورة بالحجاب على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت عليها: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله».

وبعدها علقت عبر ستوري إنستجرام بمشاركة صورة مع أحد أبنائها، وكتبت عليها: «فرحانة من قلبي الحمد لله».

وجاء ذلك بعد أيام من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي قال في حوار إذاعي له، إنها لم ترتدِ الحجاب، لكن يبدو أن حلا تقصد الرد على والدها بطريقة غير مباشرة.

رأي والد حلا شيحة عن الحجاب

وحل أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، ضيف ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم».

الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.

وعن ارتداء ابنته للحجاب في أول الأمر، قال الفنان التشكيلي، إنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان سوف تخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله، مضيفا أنها عندما عادت كانت قرأت الكثير من الكتب وصفهم شيحة بأنهم «طن من الكتب»، وقالت إنها عادت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.