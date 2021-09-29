هنيدي يرد على فان دام: «منتظرك جنب الأهرامات ومش هتعرف تلاقيني»

أعلن نجم أفلام الأكشن، الفنان البلجيكي، جون كلود فان دام، أنه جاهز لتحدي الفنان محمد هنيدي ووجَّه الدعوة لـ هنيدي عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا «جاهز أين أنت مستر هنيدي»، ليرد هنيدي قائلا «أنا جاهز ومنتظرك جنب الأهرامات في الكيلو 5002 ومش هتعرف تلاقيني».

تحدي هنيدي وفاندام

وكان «هنيدي» طلب من فاندام إقامة مباراة قتالية تحت سفح الأهرام، وسط مزاح المتابعين، ليفاجئ «فان دام» المتابعين بقبوله الدعوة مازحا.

ونشر فان دام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تخيلية للتحدي الذي سيجمعه بالفنان محمد هنيدي، مُعلقًا عليها بقوله التحدي قائلا: «قبلت التحدي»، ليرد عليه الأخير قائلًا بسخرية: «أنا مستعد وجاهز.. حدد الميعاد والمكان في الطريق الصحراوي عند الكيلو 5200»، مستعينًا بالإيفيه الشهير الخاص به في فيلم «فول الصين العظيم»، حيث قالت: «أنا مابقتش بخاف زي الأول».

محمد هنيدي وفيلم الإنس والنمس

يعرض حاليا في دور العرض فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي ويشاركة البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف الدسوقي، سليمان عيد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد جمعة.

«الإنس والنمس» عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله «هنيدي» دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب، عندما يقابل منة شلبي التي تجسد دور ناريمان، وهي من عالم النمس، ولكنه يقع في حبها ويحاول أن يفعل المستحيل من أجلها، ويكتشف في نهاية الأحداث أنها ليست من البشر.