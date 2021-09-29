7 إنجازات لوزارة التضامن.. إضافة 52 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بعض الإنجازات التي قدمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم».

أبرز الإنجازات التي ذكرتها وزيرة التضامن الاجتماعي نرصدها لكم كما يلي:

1- أنشات الوزارة 1000 حضانة جديدة خلال العام السابق والمستهدف هذا العام ولنهاية العام المقبل 3000 حضانة جديدة.

2- إنشاء مدارس المجتمع لمن لم يلحقوا بالتعليم ومن تسربوا عن التعليم ودعم 1000 مدرسة مجتمع هذا العام وخطة لزيادة 1000 مدرسة مجتمع إضافية من باب توفير تكافؤ الفرص في العملية التعليمية.

3- زيادة 52 ألف أسرة إلى برنامج «تكافل وكرامة» من ذوي الإعاقة والمسنين هذا العام وهناك خطة لزيادة 45 ألف من طلبة الجامعات والمعاهد والتعليم الفني العام المقبل لبرنامج «تكافل وكرامة» وذلك بعد زيادة 400 ألف أسرة العام الماضي إثر جائحة كورونا.

4- حصلت السيدات على 75% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

5- إصدار 800 ألف بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين لأصحاب الإعاقات الشديدة نظرًا لوضوحها بشكل ظاهر.

6- المرحلة الثانية من تستدعي استخراج طبي مميكن وسيتم إطلاق منظومة خدمات الإعاقة المميكنة لإصدار الاستمارات الطبية المميكنة بالتعاون مع وزارة الصحة يوم 3 أكتوبر المقبل.

7- الاتفاق مع وزارة الداخلية لعمل حملات في الشارع لضبط المخالفين في مسألة السيارات المعفاة والوزارة لن تتهاون بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لو ثبت أن المعاق يحصل على سيارة معفاة ويتصرف فيها سيتم سحب السيارة منه وسيدفع الجمارك وكل الرسوم وسيتم محاكمته والقانون أعطاه الحق في الحصول على سيارة معفاة يقودها أو أحد أقارب الدرجة الأولى.