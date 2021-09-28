وزيرة التضامن تشيد بجهود الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وزيرة التضامن ترحب بوفد أئمة ودعاة دولة ليبيا

وعلى هامش زيارتها لجامعة الأزهر اليوم، برفقة الدكتور محمد المحرصاوي رحبت وزيرة التضامن، بوفد الأئمة والدعاة من دولة ليبيا الشقيقة المشاركين في الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال، وأكدت أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر، وهو المرجعية الدينية المشهود لها بالاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، أمين عام المنظمة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وزيرة التضامن توافق على تقديم 350 جهاز حاسب آلي ناطق هدية لمتميزي الجامعة

جدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي زارت ظهر اليوم، للمرة الثانية جامعة الأزهر، افتتحت خلالها وحدة التضامن الاجتماعي، لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكرمت المتميزين في الجامعة، من أصحاب البصيرة، ووافقت على تقديم 350 جهاز حاسب آلي ناطق هدية لهم لتميزهم، وأعلنت في ختام الزيارة، أن جميع إمكانات الوزارة في خدمة القوافل الطبية والخدمات المجتمعية التي تقوم بها جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.