«التضامن» تطلق أكشاك «شغلني» الإلكترونية لتوفير فرص عمل بـ3محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي وشركة شغلني، عن إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في 25 إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في 3 محافظات كبرى وهم «القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية» للتقديم على فرص عمل مجانًا، وذلك لمساعدة راغبي العمل بالتقديم على أحدث الوظائف المتاحة، مشيرة إلى أن الخدمة تطبق لأول مرة في مصر.

وأوضحت التضامن أن أكشاك «شغلني الالكترونية» تتواجد في الإدارات الاجتماعية الآتية:

محافظة القاهرة

- حلوان

- البساتين

- المرج

- السلام

- دار السلام

- التبين

- عين شمس

- منشية ناصر

- المقطم

- المطرية

- شرق مدينة نصر.

محافظة الجيزة

- اطفيح

- العياط

- منشأة القناطر

- الصف

- البدرشين

- أوسيم

- بولاق الدكرور

- كرداسة

- الهرم

- أبو النمرس

- الوراق

- دهشور.

محافظة الإسكندرية

- العامرية

- المنتزه.

التأهيل لسوق العمل والحصول على وظائف لائقة

وأكدت وزارة التضامن أن برنامج «فرصة» يهدف إلى التمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، مشيرة إلى أنه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية لمساعدة القادرين على العمل إلى الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية.

يستهدف برنامج فرصة الفئات التالية « المرأة، الشباب، ذوو الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودو الدخل والمهمشة، المستهدفون من تكافل وكرامة، الحالات المرفوضة والمحذوفة من تكافل وكرامة، و المبادرات الأهلية والخاصة العاملة في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد».

يعمل برنامج فرصة على توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، كما يعمل على مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات، كما يتم العمل على تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية.

وأكد عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية له، إن برنامج فرصة يعمل في 8 محافظات كمرحلة أولى، وهى «بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر، كفر الشيخ، قنا».