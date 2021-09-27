وزيرة التضامن تستعرض مجهودات «مكافحة الإدمان» بمنطقة «بشائر الخير»

استعرضت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الصندوق في منطقة بشاير الخير «بشاير الخير 1 و2 و3»، بالإسكندرية في الفترة من 27 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2021، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، الذي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

«القباج»: استفادة 8463 أسرة من برامج التوعية من الإدمان

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق بشاير الخير، وخاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية، للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة بشاير الخير، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، واستفاد من الزيارات المنزلية 8463 أسرة، بمتوسط 5 أفراد للأسرة، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب، لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

افتتاح عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بمنطقة بشاير الخير

وأضافت القباج، أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني مناطق بشاير الخير وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني، الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــة الأولية عن طريق التوعية، من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة بشاير الخير، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في منطقة بشاير الخير، ضمن المناطق المطورة «البديلة للعشوائيات»، تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي للأطفال، وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية، التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين، واستفاد منها ما يقرب من (700) طفل حتى الآن، بجانب تنفيذ عدد (12) إعلان طرق بأماكن مميزة بمنطقة بشاير الخير للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

خدمات العلاج والتأهيل

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل أشار «عثمان» إلى أنه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن «16023» بمنطقة «بشاير الخير» لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة، التي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادة (437) مُترددا من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان، التي تمثلت في «خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج»، وتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجانا.