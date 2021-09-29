إبراهيم سعيد لـ شوقي غريب: لو بتحب مصر زي ما بتقول «قدم استقالتك»

قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن رسالته لـ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، «لو إنت بتحب مصر بجد زي ما بتقول وشايف مصر كلها ضد وجودك قدم استقالتك».وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة النهار في برنامج «أوضة اللبس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد حسام «ميدو»: «أنا لو مكان شوقي غريب وشايف الرأي العام كله ضد وجودي، هفضل قاعد لحد دلوقتي ليه؟»، مشددًا على أنه يجب أن يعلم مسؤولي اتحاد الكرة أن هناك العديد من نجوم الكرة المصرية يستحقون تدريب المنتخبات، لمتابعة باقي تصريحات إبراهيم سعيد اضغط هنا