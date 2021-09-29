الصحة تُعلن رابط موقع تكليف الصيادلة 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب التسجيل لدفعتى صيادلة 2018-2019 لجميع الفئات سواء الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل، ومطالبات الخريجين بحقهم في التكليف على مدار أكثر من عام، وقالت وزارة الصحة والسكان أن التسجيل يتم من خلال رابط موقع تكليف الصيادلة 2021 الذي خصصته وزارة الصحة من هنا.

رابط موقع تكليف الصيادلة 2021

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن تفاصيل تكليف صيادلة دفعتي2018 -2019 وأوضح أن الوزارة ممثلة في إدارة التكاليف تعمل حاليا على الإعداد لتكليف الصيادلة من خريجي دفعة 2018، الذين لم يكلفوا، مؤكدا أن هناك مجموعة مختصة تقوم بإعداد قاعدة البيانات لتكليف الذين لم يكلفوا ضمن دفعة 2018، التي تم تكليف جزء منها سابقا، إلى جانب جزء آخر من خريجي دفعة 2019.

الصحة لها حق تكليف خريجي هذه الكليات

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان لها الحق في تكليف خريجي كليات «كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس الفنية» وذلك من اجل العمل في الجهات الحكومية لمدة سنتين، ويمكن التجديد لمدة مماثلة، مشيرة إلى أن التجديد يكون بناء على طلب الجهة الذي كلف بها، وبعد ذلك وزارة الصحة تقوم بإعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لإدارة التكليفات فتح التسجيل وكتبت «الحركة الحالية مفتوحة»، وطالبت من خريجي دفعتي 2018-2019 التسجيل للانتهاء من العملية التسجيل وبدء التكليف.