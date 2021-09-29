حريق كورنيش الإسكندرية.. تفحم مجمع مطاعم دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق مجمع مطاعم بكورنيش الإسكندرية، وجرى إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء الذين يباشرون الآن عمليات تبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، فيما التهمت النيران كافة محتويات المجمع الذي تحول إلى مبنى متفحم.

حريق مجمع مطاعم في جليم بالإسكندرية

وتسبب الحريق الذي اندلع بمجمع مطاعم في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وتحديداً في السابعة من صباح اليوم، في تفحم المبنى ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، حيث هرع العمال وأفراد الأمن وقت اندلاع الحريق إلى خارج المجمع على طريق الكورنيش هرباً من النيران التي انتشرت سريعاً والتهمت كافة محتويات المطاعم.

وكانت قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحريق بكورنيش الإسكندرية، برفقة 11 سيارة إطفاء باشرت عمليات السيطرة على النيران، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، تحسبا لإصابة أيٍ من رجال الحماية المدنية أثناء عمليات إخماد الحريق.

وتباشر الأدلة الجنائية فحص مكان الحريق للتعرف على أسباب اندلاعه، فيما تشير المعاينة الأولية إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، حدث أثناء تجهيز أحد المطاعم من أجل التشغيل.

ذعر بين المارة على كورنيش الإسكندرية

وسرت حالة من الفزع بين المارة على كورنيش الإسكندرية بعد مشاهدة النيران وتصاعد الأدخنة السوداء بكثافة في كل مكان حيث تحولت سماء المنطقة إلى سحابة سوداء بسبب الحريق خاصة مناطق شرق المدينة.