حريق هائل بمطعم على كورنيش الإسكندرية.. فيديو

شب حريق هائل بإحدى المطاعم الكبرى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود بطريق كورنيش البحر، ما تسبب في حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

حريق لاتينو في الإسكندرية

ووصلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق برفقة سيارات الإسعاف من أجل السيطرة على النيران التي شبت في كافة أرجاء المطعم وتسببت في خروج الدخان الأسود بكورنيش الإسكندرية حيث عمت السحابة السوداء في محيط المطعم بسبب الحريق، ولازالت 5 سيارات إطفاء تباشر أعمال السيطرة على النيران لمنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من الدخول للمطعم وتجري محاولة السيطرة على النيران من الخارج بطريق الكورنيش ولم يتأكد حتى الآن وجود إصابات من عدمه.

حريق مطعم لاتينو في جليم الإسكندرية

يذكر أن المطعم الذي اندلع فيه الحريق واحد من أهم وأكبر وأقدم مطاعم الإسكندرية على طريق الكورنيش حيث يتهافت عليه الرواد من أجل الاستمتاع بمنظر البحر الجمالي في الصباح، إضافة إلى أنه من المطاعم ذات المساحات الواسعة، حيث مازالت عملية الإطفاء جارية وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وبيان أسباب الحريق، وتكليف الأجهزة المعنية بحصر التلفيات الناجمة عنه.