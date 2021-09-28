زراعة الإسكندرية: تفتيح محصول القطن بنسبة 30% في أراضي العامرية

أكد المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن زراعة القطن المصري في أراضي العامرية غرب الإسكندرية، قد وصلت نسبة تفتيحها إلى 30%، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته لجنة المرور الدورية، اليوم الثلاثاء، والتي تهدف إلى التأكد من وضع الزراعات وحالتها ومدى تفتيحها.

استهداف زيادة المساحات المنزرعة من القطن

وأضاف «زكي» لـ «الوطن»، أن مديرية زراعة الإسكندرية استهدفت زيادة المساحات المنزرعة من القطن خلال الموسم الصيفى، ما يمثل قيمة كبرى لعودة زراعة القطن المصري ذي الجودة العالية.

وأوضح أن المديرية تعمل على ذلك الهدف من خلال تنظيم ندوات للمزارعين، تحث على ذلك، لافتا إلى أن الأسمدة الزراعية لمحاصيل الموسم الصيفى، متوفرة مؤكدًا عدم حدوث مشاكل فى توافر الأسمدة منذ فترة.

الفين فدان قطن في الإسكندرية

من جهتها قالت المهندسة تريز سعد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمديرية، إن مساحات زراعة محصول القطن التى من المتوقع زراعتها هذا الموسم يمكن أن تصل إلى 2000 فدان، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتوفير التقاوى اللازمة لإدارة التقاوى بالمديرية، وهو مصدر موثوق تنصح المديرية المزارعين به لضمان سلامة المحصول.

وأضافت «سعد»، لـ «الوطن»، أنه قد تم تجهيز ندوات استعدادًا للموسم الصيفى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال البروتوكول المقام بين المديرية ومركز البحوث الزراعية.

توفير المصايد المعلقة لزراعة القطن

وأكدت أن الوزارة قد قامت بتوفير المصايد المعلقة، بالإضافة إلى توفير الدعم من قِبل جهاز القطن المشترك ما بين مهندسى المكافحة وإخصائى القطن بالإرشاد، والذى يظل مع الفلاح طوال فترة الموسم بالأرض، لافتة إلى المرور بشكل مكثف بصفة مستمرة لتذليل كل العقبات للفلاح منذ التحضير للزراعة حتى جني المحصول بشهري سبتمبر وأكتوبر.

وأوضحت أن الوزارة قامت أيضًا بتوفير المبيدات والتى يتم جلبها من الجمعيات المركزية ويتم توزيعها على المزارعين كل حسب مساحة أرضه.