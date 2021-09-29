6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مجمع مطاعم بكورنيش الإسكندرية

تسبب الحريق الهائل الذي اندلع بأحد المطاعم الكبرى على طريق كورنيش الإسكندرية، في تكدس السيارات والمارة بأحد أهم وأكبر الطرق الرئيسية في المدينة الساحلية، حيث تكدست السيارات في الإتجاه المؤدي إلى منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك بسبب تواجد سيارات الحماية المدنية من أجل السيطرة على النيران التي شبت اليوم الأربعاء، ومازالت قوات الحماية المدنية تباشر عملية الإطفاء لمنع امتداد النيران للمباني المجاورة.

حريق على كورنيش الإسكندرية

وتسبب الحريق في امتداد النيران إلى 4 كافيهات مجاورة، ومازالت عملية إطفاء الحريق مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية التي دفعت بأكثر من 6 سيارات للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في محيط الحادث لتسهيل عمل قوات الحماية المدنية.

حريق 4 مطاعم بكورنيش الإسكندرية

والتهم الحريق محتويات المطاعم الواقعة على كورنيش الإسكندرية، فيما تستمر جهود قوات الحماية المدنية لمنع امتداد النيران إلى الجهة المجاورة التي تضم مجموعة أخرى من المطاعم الشهيرة.

إغلاق جزئي لطريق كورنيش الإسكندرية

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الكورنيش في الإتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، جزئيا، لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بإندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة على النيران.