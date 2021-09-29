التعليم العالي: 227 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن 277 ألف طالبًا تقدموا لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2021/2022.

وجهه عطا، الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مؤكدًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة 7 من مساء الخميس المقبل والموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأكد المشرف على مكتب التنسيق، إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، متابعًا أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

الكليات التكنولوجية يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة 2030

وقال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني،حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية لإكساب مهاراتهم العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع عبدالغفار، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من الساعة 9 صباحًا طوال فترة التنسيق.

وشدد المتحدث الإعلامي، على الطلاب بالالتزام بارتداء الماسك الطبي، حيث أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الساعة 7 من مساء الخميس المقبل والموافق 30 سبتمبر الجاري.